Минкульт предложил запретить проносить свою еду и напитки в кинотеатры

Министерство культуры разработало законопроект, устанавливающий правила работы и посещения кинотеатров. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

Минкульт, в частности, предложил запретить проносить в кинотеатры свои продукты, алкогольные или прохладительные напитки. Исключение предлагается сделать для еды и напитков, купленных прямо в кинотеатре.

Запрет предлагается ввести «в целях сохранения имущества и обеспечения общественного порядка и общественной безопасности».

Среди прочего министерство предлагает запретить фотографировать, записывать на аудио или видео любые фрагменты фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах.

Многие российские кинотеатры сейчас запрещают проносить свою еду в кинозалы. Но, как отмечает РБК, прокуратура ранее неоднократно признавала, что такой запрет ущемляет права потребителей.