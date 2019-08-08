СК отчитался об аресте более ста счетов по делу об отмывании денег ФБК
В рамках расследования дела о легализации преступных средств Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального наложен арест на более чем 100 счетов физических и юридических лиц. Об этом сообщается в пресс-релизе СК.
Сегодня в рамках уголовного дела проводятся обыски, в том числе по месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе самой организации и иных местах. В ходе обысков изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызван в СК России для допроса по уголовному делу.
Дело ведется по статье о совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными третьими лицами заведомо преступным путем — СК полагает, что деньги, которые ФБК получал как пожертвования, были заработаны незаконно, и что в фонде знали об этом. Пока в деле нет подозреваемых.
Первоначально СК сообщал, что общая сумма, фигурирующая в деле, — порядка миллиарда рублей. Теперь в пресс-релизе говорится о «крупной сумме денег».