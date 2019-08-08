СК отчитался об аресте более ста счетов по делу об отмывании денег ФБК

В рамках расследования дела о легализации преступных средств Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального наложен арест на более чем 100 счетов физических и юридических лиц. Об этом сообщается в пресс-релизе СК.

Дело ведется по статье о совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными третьими лицами заведомо преступным путем — СК полагает, что деньги, которые ФБК получал как пожертвования, были заработаны незаконно, и что в фонде знали об этом. Пока в деле нет подозреваемых.

Первоначально СК сообщал, что общая сумма, фигурирующая в деле, — порядка миллиарда рублей. Теперь в пресс-релизе говорится о «крупной сумме денег».