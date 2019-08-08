Samsung показала Galaxy Note 10

Компания Samsung официально представила новую версию своего флагманского смартфона со стилусом Galaxy Note.

Обновленный смартфон будет выпускаться в двух размерах: модель Galaxy Note 10 будет иметь диагональ 6,3 дюйма, а Galaxy Note 10+ — 6,8 дюйма. Дисплей занимает 94 процента фронтальной поверхности смартфона.

Обе модели будут поддерживать передачу данных в сетях 5G. Также в новых моделях Samsung впервые в линейке Note отказалась от 3,5-миллиметрового разъема для наушников.

В продажу в России смартфоны поступят 23 августа. Цена на минимальную версию с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами встроенной памяти для Galaxy Note составит 76990 рублей, для Galaxy Note 10+ — 89990 рублей.