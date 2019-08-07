В Москве начали тестировать проверку ОСАГО с помощью дорожных камер

В Москве начали тестировать автоматическую проверку полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Тестирование проводят ГИБДД, Российский союз автостраховщиков (РСА) и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы. Автовладельцев без ОСАГО пока не штрафуют — им отправляют письма с рекомендацией оформить страховку. Уже отправлено 5,5 тысячи таких писем.

По словам источника «Коммерсанта», из-за технических сложностей сверка баз данных между ГИБДД и РСА идет фактически вручную. В дальнейшем этот процесс будет автоматизирован, после чего автовладельцам начнут назначать штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Когда это произойдет, пока неизвестно.

Возможность проверки ОСАГО с помощью дорожных камер обсуждается с 2015 года. Дата запуска тестирования переносилась по меньшей мере четыре раза, писал «Коммерсант». Основные сложности, по данным издания, заключились в объединении баз данных Госавтоинспекции и РСА.

Руководство РСА говорило, что после тестирования в Москве вторым регионом, где будет запущена автоматическая проверка ОСАГО, может стать Татарстан. В перспективе систему планируется запустить по всей стране.

За проезд без полиса ОСАГО предусмотрен штраф в 800 рублей.