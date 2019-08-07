В Киргизии спецназ начал штурм дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
В Киргизии спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Операция проводится в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш.
Очевидцы рассказали, что спецназ применяет против сторонников экс-президента спецсредства. Cообщается, что около десяти человек, в том числе журналисты, получили ранения — в них попали резиновые пули.
В конце июня 2019 года с Атамбаева сняли неприкосновенность, после того как Генпрокуратура сочла обоснованными обвинения, выдвинутые против него группой депутатов парламента — в коррупции и незаконном обогащении.
Формально задержание Атамбаева стало возможным после того, как он трижды проигнорировал повестки в рамках расследования одного из дел, по которому он проходит свидетелем.
Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год.