В Киргизии спецназ начал штурм дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева

В Киргизии спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Операция проводится в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш.

Стрельба в доме Атамабева в Кой-Таше AKIpress news

В конце июня 2019 года с Атамбаева сняли неприкосновенность, после того как Генпрокуратура сочла обоснованными обвинения, выдвинутые против него группой депутатов парламента — в коррупции и незаконном обогащении.

Формально задержание Атамбаева стало возможным после того, как он трижды проигнорировал повестки в рамках расследования одного из дел, по которому он проходит свидетелем.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год.