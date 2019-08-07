Сотрудники ФСБ вступили в перестрелку с боевиками в ингушском селе. Один человек убит

Управление ФСБ РФ по Ингушетии ввело утром 7 августа режим контртеррористической операции в селе Вознесенское Малгобекского района республики.

По данным РИА Новости, в ходе проверки в селе силовики обнаружили группу боевиков, которые оказали вооруженное сопротивление.

Информированный источник «Интерфакса» сообщает, что в результате боестолкновения убит 38-летний местный житель. При нем обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, три гранаты и охотничий карабин.