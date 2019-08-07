Моника Левински станет продюсером нового сезона «Американской истории преступлений», посвященного попытке импичмента Билла Клинтона

Моника Левински станет одним из продюсеров третьего сезона сериала-антологии «Американская история преступлений», который будет посвящен попытке импичмента президенту США Билла Клинтона в 1998 году.

В основу сюжета будет положена книга Джеффри Тубина «Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента».

Роль самой Левински в сериале исполнит Бини Фелдштейн.

Причиной начала процедуры импичмента Клинтона стали его сексуальные отношения с Левински. Президент под присягой заявил, что не имел связи с Левински, и после появления доказательств этого его формально обвинили в лжесвидетельстве и в воспрепятствовании правосудию. По итогам голосования в Сенате противникам Клинтона не хватило для импичмента 17 голосов.

«Американская история преступлений» — сериал, все сезоны которого основаны на реальных судебных процессах из истории США. Первый сезон был посвящен делу футболиста О Джей Симпсона, второй — убийству модельера Джанни Версаче.