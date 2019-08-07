«Коммерсант»: в 2019 году сорвалась четверть госзакупок лекарств

В первой половине 2019 года не состоялись 60,8 тысячи тендеров на закупку лекарств — это более четверти от всех подобных аукционов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитической компании Headway.

По сравнению с первой половиной 2018 года, число сорванных тендеров выросло почти в два раза, а их объем — на 52%, с 26 до почти 40 миллиардов рублей.

Большинство тендеров — 55,6 тысячи — сорвались из-за отсутствия заявок. По словам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», главной причиной отказа производителей участвовать в тендерах стали слишком низкие цены контрактов. С января 2019 года госзаказчики формируют их по новой методике Минздрава. Она была введена, чтобы выровнять закупочные цены на лекарства по всей стране, но оказалась невыгодна производителям.

По данным Headway, подавляющее большинство сорванных тендеров — региональные. Среди федеральных тендеров (не состоялся 21) чаще всего срывались аукционы на поставку препарата для лечения ВИЧ ламивудин. Ранее «Коммерсант» сообщал, что движение «Пациентский контроль» обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву из-за срывов госзакупок ламивудина.