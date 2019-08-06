Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Умерла фэшн-директор московского ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер. Эту информацию изданию Hello подтвердили в пресс-службе ЦУМа.

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Друг Вербер, журналист Олег Шаран написал в фейсбуке, что Вербер умерла на курорте в Италии; причиной смерти стал инфаркт. Издание Super.ru утверждает, что его спровоцировал анафилактический шок после ужина с блюдами из морепродуктов.

Алле Вербер был 61 год.

Алла Вербер родилась в Ленинграде. В 18 лет вместе с семьей уехала из СССР. Жила в Италии, США и Канаде, там же начала работу в фэшн-бизнесе. В 1989 году Вербер вернулась в СССР, а последующие годы стала одной из первых, кто привез в Россию западные модные бренды. В 1995 году Вербер начала сотрудничать с компанией Mercury, которая сейчас является единственным владельцем московского ЦУМа. Вербер была фэшн-директором универмага с 2004 года.