Самолет British Airways совершил аварийную посадку в Валенсии из-за дыма в салоне

Самолет A321 авиакомпании British Airways, летевший из Лондона, совершил аварийную посадку в аэропорту испанской Валенсии после того, как салон лайнера заполнило дымом, сообщает The Telegraph.

Пассажиры опубликовали в соцсетях фотографии, сделанные во время происшествия. На одном снимке видно салон, заполненный дымом, на другом — пассажиров, покидающих самолет по аварийному трапу.

На видеозаписи, опубликованной другим пассажиром, также видно задымление в салоне. Очевидцы утверждают, что самолет находился в дыму около 10 минут, при этом пассажирам не предлагали воспользоваться кислородными масками.

По меньшей мере троих человек госпитализировали, сообщает британский таблоид Mirror.

Что стало причиной задымления, пока неизвестно.