«Победа» приостановит рейсы в Армению. Перевозчик обвинил аэропорт Гюмри в систематическом недоливе топлива

Авиакомпания «Победа» с начала зимнего сезона приостановит выполнение рейсов из Москвы в армянский Гюмри. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в компании, приостановку продажи билетов также подтвердил официальный представитель «Победы».

По словам источника, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания «периодически практикует недолив топлива», а руководство аэропорта, несмотря на неоднократные жалобы «Победы», не предприняло достаточных мер для разрешения ситуации.

«Победа» летает в Гюмри с 2016 года. Сейчас на этом направлении авиакомпания осуществляет 10 рейсов в неделю.