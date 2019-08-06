Окружной избирком повторно отказался зарегистрировать Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Избирательная комиссия 43-го округа Москвы повторно отказала представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает «Интерфакс».

Сергей Митрохин сообщил агентству, что может обратиться с жалобой в суд. «Никакого доверия к системе избирательных комиссий у меня не осталось», — сказал он.

Впервые избирком отказался зарегистрировать Митрохина 16 июля, признав часть подписей в его поддержку недействительными. Сейчас это решение отменили, засчитав в пользу кандидата 129 подписей, но этого оказалось недостаточно для регистрации.

Мосгоризбирком ранее посчитал, что Митрохину нужно вернуть 203 подписи, и этого бы хватило для регистрации.

Всего окружные комиссии Москвы отказались зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. Ни один из кандидатов не смог оспорить эти решения в избиркомах или судах.