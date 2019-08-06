Испанская прокуратура потребовала вызвать Михаила Фридмана на допрос по делу о намеренном разорении компании Zed Worldwide

Антикоррупционная прокуратура Испании потребовала от Национальной судебной палаты вызвать на допрос российского бизнесмена по подозрению в намеренном разорении испанской технологической компании Zed Worldwide. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на прокуратуру.

Как пишут испанские издания со ссылкой на заявление прокуратуры, Фридман, будучи одновременно кредитором и держателем акций Zed, руководил действиями, которые привели к финансовой несостоятельности компании и позволили россиянину в 2016 году выкупить ее за 20 миллионов евро, что значительно ниже рыночной цены.

Как отмечает испанская прокуратура, в 2017 году Фридман направил в ведомство заявление, в котором опроверг любую связь с бизнес-решениями, которые могли привести к неплатежеспособности Zed Worldwide. Но операции компании и недавно полученная переписка ее акционеров опровергает заявление Фридмана, утверждает прокуратура.

В 2017 году «Ведомости» выпустили статью про уголовное дело о выводе средств из компании Zed+, образованной путем слияния Zed Worldwide и контент-провайдеров «Вымпелкома», принадлежащих Фридману и его партнерам.

Фридман подал в суд на «Ведомости» из-за этого материала и потребовал привлечь автора статьи к ответственности за клевету. Впоследствии бизнесмен заключил с изданием и журналистом мировое соглашение.