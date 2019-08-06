ФСБ получила право на разделегирование доменов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ получил право требовать разделегирования доменов сайтов, которые, по его мнению, нарушают закон. Об этом пишет «Коммерсант».

Центр ФСБ присоединился к числу компетентных организаций Координационного центра доменов (КЦ РФ) — как отмечает издание, такой статус позволит ему обращаться к регистраторам доменов с просьбой прекратить их делегирование, то есть фактически закрыть доступ к ресурсам.

В самом КЦ РФ пояснили, что ФСБ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов и источников вредоносного программного обеспечения.

В 2018 году в России были разделегированы 5,5 тысячи доменов. По большинству из этих адресов находились фишинговые сайты.