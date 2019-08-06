Аналитики предупредили о сокращении рабочей силы в России. Это создает риски для роста экономики

Численность в России в первом квартале 2019 года сократилась почти на 0,8 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 75 миллионов человек, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование РАНХиГС и Института Гайдара.

Рабочая сила сокращается в России с 2016 года, однако ранее темпы сокращения были значительно более низкими. Например, за весь 2018 год этот показатель уменьшился лишь на 0,1 миллиона человек.

Такое сокращение занятых людей на фоне создает риски для инфляции и дальнейшего роста экономики, пишут «Ведомости» со ссылкой на выводы аналитиков.

Быстрее всего сокращается число занятых в возрастных категориях 25–29 и 50–54 лет. В категории старше 60 лет занятость почти не растет.

Дальнейший рост общего числа занятых возможен лишь за счет более активного вовлечения в рынок труда населения старшего возраста, указывают аналитики. Однако, сообщил «Ведомостям» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, для роста занятости среди людей старшего возраста недостаточно рабочих мест.

Старение населения и сокращение трудоспособного населения остаются ключевыми рисками для России, неоднократно заявляли ЦБ и Минфин. Улучшение ситуации с рабочей силой было заявлено как одна из целей .

Решить проблему сокращения числа занятых также может дополнительное снижение безработицы, конкуренция за международную миграцию с ЕС, а также увеличение производительности труда. Задачу увеличить производительность труда в 1,5 раза к 2018 году ранее ставил президент РФ Владимир Путин, однако достичь такого результата не удалось.