Правозащитники подали в суд на администрацию СИЗО «Лефортово» за прерванный разговор с заключенным

Суд зарегистрировал иск членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы к руководству СИЗО «Лефортово» по обвинению в нарушении закона «Об общественном контроле». Как пишет «Коммерсант», в иске правозащитники указывают на то, что сотрудники СИЗО прервали их беседу с заключенным.

Инцидент произошел в апреле 2019 года. Тогда члены ОНК общались с Фахраджоном Нозимовым, фигурантом дела поезда «Сапсан» в 2017 году. Как говорится в иске, сотрудник СИЗО прервал их беседу сразу после того, как Нозимов начал рассказывать об обстоятельствах появления на его теле повреждений, и отказался составлять соответствующий акт.

Закон «Об общественном контроле» позволяет сотрудникам СИЗО прерывать беседы заключенных с правозащитниками только в тех случаях, если они ведутся на отвлеченные темы, не касающиеся условий содержания.

Менее двух недель назад аналогичный иск против петербургского СИЗО «Кресты» подали члены местной ОНК.