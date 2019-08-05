Оперативник ФСБ, обвиняемый в пытках, оставался на службе целый год после возбуждения уголовного дела

Оперативник ФСБ Илья Кирсанов, которого обвиняют в пытках бизнесмена во время обыска, был уволен со службы более чем через год после этих событий.

Как пишут «Медиазона» и «Фонтанка», в суде Кирсанов сообщил, что его уволили в июне 2019 года в связи с окончанием контракта. Он находится под подпиской о невыезде.

По словам бизнесмена Игоря Саликова, 7 мая 2018 года во время обыска у него дома Илья Кирсанов пытал его с помощью карабина «Тигр». У Саликова диагностировали, в частности, разрыв прямой кишки и ушиб мочевого пузыря. Ему сделали несколько операций.

Уголовное дело против Кирсанова возбудили в августе 2018 года. Оперативника обвиняют в превышении служебных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий. Ему грозит срок от трех до 10 лет лишения свободы.

Игорь Саликов — бизнесмен, которого «Фонтанка» называла «легендарным аферистом», получившим известность в конце 1980-х годов. Обыск у него дома был связан с делом о насильственных действиях сексуального характера: на его компьютере было найдено видео, на котором его знакомый принуждает к оральному сексу другого мужчину, ставшего впоследствии сотрудником СК. По словам Саликова, он хотел «проучить» мужчину, который якобы состоял в связи с его женой и переписывался на интимные темы с его дочерью.