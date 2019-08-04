Жителя Подмосковья обвинили в экстремизме из-за призывов к насилию над детьми силовиков

Житель Подмосковья Владислав Синица задержан из-за призывов к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, такие призывы содержал пост, который Синица 31 июля разместил в одной из соцсетей под псевдонимом «Макс Стеклов». «Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей», — заявил СК.

Синице предъявлены обвинения по делу об . В его доме провели обыск, в ходе которого был изъят компьютер и мобильные телефоны.