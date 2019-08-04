Умер Вилли Токарев

Умер автор-исполнитель Вилли Токарев. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на семью артиста. Сын Токарева подтвердил РИА Новости его смерть.

Станислав Мошков / Postimees / Scanpix / LETA

Артисту было 84 года. Причина его смерти не сообщается.

Вилли Токарев сочинял и исполнял песни в жанре русский шансон. Первую пластинку он выпустил в 1979 году, когда жил в эмиграции в США. В 1980-х годах Токарев выступал в русскоязычных ресторанах Нью-Йорка. После распада Советского Союза артист вернулся в Россию. В общей сложности он выпустил около 50 альбомов.