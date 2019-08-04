Умер Вилли Токарев
Источник: Эхо Москвы
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Умер автор-исполнитель Вилли Токарев. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на семью артиста. Сын Токарева подтвердил РИА Новости его смерть.
Артисту было 84 года. Причина его смерти не сообщается.
Вилли Токарев сочинял и исполнял песни в жанре русский шансон. Первую пластинку он выпустил в 1979 году, когда жил в эмиграции в США. В 1980-х годах Токарев выступал в русскоязычных ресторанах Нью-Йорка. После распада Советского Союза артист вернулся в Россию. В общей сложности он выпустил около 50 альбомов.