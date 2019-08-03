Обновление: МЧС объявило о ликвидации открытого горения в 10:27. Пожарные проводят проливку здания.

В центре Москвы утром 3 августа произошел пожар в четырехэтажном здании старой постройки, расположенном по адресу: улица Дубининская дом 41, строение 4, в Замоскворечье.

Площадь возгорания, сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС по Москве, составляет две тысячи квадратных метров. Локализовать возгорание пока не удается. Один из пожарных, работающих на месте происшествия, получил ушибы, рассказали представители МЧС.

В свою очередь информированный источник агентства рассказал, что огнем охвачено около 10 тысяч квадратных метров. «Здание старое, происходят обрушения конструкций внутри», — сказал он, добавив, что есть угроза перехода огня на расположенную рядом АЗС.

В тушении пожара на Дубининской улице участвуют 70 человек и 24 единицы техники, в том числе два пожарных вертолета, сообщили в ГУ МЧС по городу.

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Движение транспорта на прилегающих к месту происшествия улицах остановлено.