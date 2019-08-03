В Техасе открыли стрельбу в супермаркете Walmart. Есть жертвы

В городе Эль-Пасо (штат Техас) открыли стрельбу в торговом центре Walmart. Пострадали не менее 22 человек, есть как минимум несколько погибших. CNN сообщает со ссылкой на мэра города, что полиция задержала трех подозреваемых.

Полиция сообщила, в свою очередь, что задержан один человек, а информация о нескольких подозреваемых не подтвердилась. Он стрелял из автоматического оружия, предположительно, из автомата АК-47.

По информации, пока не подтвержденной официально, стрельбу в супермаркете открыл 21-летний Патрик Крусиес из Далласа.