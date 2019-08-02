В Германии 109 человек из одной школы заразились возбудителями туберкулеза

В городе Бад-Шёнборн на юго-западе Германии 109 учеников и сотрудников школы заразились возбудителями туберкулеза. Об этом стало известно в результате проверки, устроенной после обнаружения активной формы туберкулеза у двоих детей из разных школ.

Всего активная форма болезни была найдена у четырех человек. У остальных — скрытая форма туберкулеза, при которой человек не болен сам и не может заразить других.

Среди заразившихся — 58 учеников из восьмого класса.

Местные власти подчеркнули, что туберкулез излечим и что инфицированность не означает, что человек заболеет.

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