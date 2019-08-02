«Проект»: МВД начало проверку сотрудников ФБК по статьям об отмывании денег и уклонении от налогов

МВД начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом со ссылкой на материалы проверки пишет издание «Проект».

Проверка затронула счета главы федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова, бывшего главы фонда Романа Рубанова, бухгалтера ФБК Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социальной службы Анны Бирюковой, а также юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

По версии МВД, сотрудники вносили наличными через банкоматы, а значит средства «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки „сомнительности“». Подозреваемыми «Проект» называет Волкова, Рубанова, а также сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, счета которого также проверили.

В СК эти материалы комментировать отказались. Волков сказал, что силовики хотят «сделать финансирование региональных штабов Навального невозможным», объявив все пожертвования, идущие через личные счета сотрудников, «отмыванием».

В 2016 году Минюст и прокуратура уже проводили проверку ФБК, в том числе в части финансирования фонда. До этого в фонде проводили обыск по заявлению о мошенничестве, в котором сотрудников ФБК обвинил депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. О возбуждении дел по мотивам этих проверок ничего не сообщалось.