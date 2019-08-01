В Сургуте преступник напал с ножом на полицейских. Один из них погиб
Источник: ТАСС
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В Сургуте неизвестный преступник напал с ножом на двоих полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
Один из полицейских погиб, другой был ранен. Нападавший был убит.
В сообщении сказано, что полицейские прибыли по вызову о «подозрительном гражданине» в подъезде жилого дома. Увидев неизвестного человека во дворе дома, они попробовали его задержать, но он оказал сопротивление.