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В Сургуте преступник напал с ножом на полицейских. Один из них погиб

Источник: ТАСС
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В Сургуте неизвестный преступник напал с ножом на двоих полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД. 

Один из полицейских погиб, другой был ранен. Нападавший был убит.

В сообщении сказано, что полицейские прибыли по вызову о «подозрительном гражданине» в подъезде жилого дома. Увидев неизвестного человека во дворе дома, они попробовали его задержать, но он оказал сопротивление.