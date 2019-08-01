Судья КС предложил обязать «Газпром» выплачивать компенсации за снос дач около газопроводов

Судья Конституционного суда (КС) и член президентского Совета по кодификации гражданского законодательства Гадис Гаджиев предложил внести поправки в законодательство, обязывающие «Газпром» выплачивать компенсации за снос дач, оказавшихся в защитных зонах газопроводов.

По действующим в настоящий момент законам, выплата компенсации за снесенные дома, расположенные возле газопроводов, возложена на местные власти, у которых нет на это средств.

Власти Верхней Пышмы обратились в Конституционный суд, который в начале июля признал такую практику незаконной и предписал внести поправки в законодательство о выплате компенсаций за счет бюджетов разных уровней. Гаджиев, в свою очередь, предлагает возложить часть ответственности за выплату компенсаций на «Газпром».

Особое мнение Гаджиева, сообщает «Дождь», может оказать влияние на разработку законопроекта о компенсациях за снос дач, который правительство должно внести в Госдуму до конца 2019 года.

Требования о сносе построек, оказавшихся в защитных зонах газопроводов, отмечает телеканал, получили за последние несколько лет сотни жителей по всей России. Речь идет о домах, построенных на участках, выделенных в советское время. За прошедшие годы нормы и правила, касающиеся защитных зон, неоднократно менялись. Некоторые владельцы домов, отмечает «Дождь», узнали о незаконности построек лишь после того, как от них потребовали их снести.

Затраты на снос домов, расположенных в защитных зонах газопроводов, и компенсации их владельцам, сообщает телеканал, могут составить миллиарды рублей.