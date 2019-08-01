ФССП: выезд за рубеж из-за долгов закрыт почти для 3,6 миллиона россиян. С начала года невыездных стало на миллион больше

Число россиян, ограниченных в праве выезда из РФ из-за долгов, выросло с начала 2019 года почти на миллион человек, до 3,6 миллиона, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Самый большой прирост невыездных должников произошел в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, меньше всего число россиян, которым закрыт выезд за рубеж, выросло с начала года на Урале.

С начала года, по данным ФССП, должники, находящиеся под запретом на выезд, погасили задолженность на общую сумму 44,5 миллиарда рублей.

Временное ограничение на выезд за рубеж применяется приставами в качестве меры воздействия на должников с 2005 года. Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода, затем может многократно обновляться до погашения задолженности. После того, как долг погашен, процедура снятия запрета занимает некоторое время.

По действующим в настоящий момент правилам, запрет на выезд может применяться при сумме долга от 30 тысяч рублей (если долг от 30 тысяч не погашен полностью в течение двух месяцев, то запрет на выезд может быть наложен при сумме оставшейся задолженности от 10 тысяч). Для долгов по алиментам и выплатам компенсаций по возмещению вреда здоровью действует порог в 10 тысяч рублей.

С того момента, когда в России начал применяться запрет на выезд из-за долгов, число невыездных граждан постоянно растет. Так, в мае 2018 года ФССП сообщала, что выезд из-за долгов закрыт для 2,3 миллиона граждан России. Тогда служба судебных приставов подчеркивала, что речь идет о рекордном числе невыездных граждан.

Узнать, не наложен ли запрет на выезд, можно на сайте ФССП.