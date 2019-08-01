Финляндия отменит упрощенную выдачу виз для россиян

Финляндия расширит список обязательных документов, необходимых россиянам для получения визы в эту страну.

Теперь при запросе финской визы заявитель должен будет предоставлять те же документы, что и при запросе визы в другие страны Шенгенского соглашения.

Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Сейчас Финляндия при выдаче виз жителям Северо-Западного федерального округа не требует предоставления билетов и брони гостиниц.

В начале июня Евросоюз принял концепцию, унифицирующую правила выдачи шенгенских виз для стран-членов соглашения.