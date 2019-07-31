В центре Москвы задержали активистку с плакатом против насилия. По ее словам, в ОВД полицейский пригрозил сломать ей руку

В Москве на Никольской улице вечером 30 июля задержали активистку Екатерину Захарову, которая, по собственным словам, стояла в пикете с плакатом «Оставь дубинку, сними шлем, мы один народ».

О задержании Захаровой со ссылкой на нее саму сообщает «ОВД-Инфо».

Как следует из слов активистки, в ОВД «Китай-город» она отказалась отвечать на вопросы полицейских о себе, а также отдать свой паспорт. Из-за этого один из сотрудников МВД пригрозил сломать ей руку, утверждает Захарова.

Вместе с Захаровой был задержан несовершеннолетний молодой человек. На них обоих составил протоколы о нарушении порядка проведения акции. Что стало поводом для этого не уточняется; одиночные пикеты подачи уведомления властям не требуют.

27 июля во время несогласованной акции протеста в Москве сотрудники полиции и Росгвардии периодически применяли силу к собравшимся, в том числе били их дубинками. Задержаны были более 1300 человек.