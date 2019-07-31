В центральный офис книжной сети «Буквоед» пришли с обыском

В центральном офисе «Буквоеда» — одной из старейших книжных сетей России — проходит обыск, сообщает «Фонтанка».

В офисе компании, расположенном на Минеральной улице в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов изымают оргтехнику и компьютеры.

В пресс-службе «Буквоеда» сообщили изданию, что обыск, по предварительным данным, связан не с деятельностью самой компании, а с работой одного из ее контрагентов.

Книжные магазины сети и интернет-магазин работают в обычном режиме, подчеркнули представители «Буквоеда».

Книжная сеть «Буквоед» основана в 2000 году. В 2008 году после объединения «Буквоеда» с «Новым книжным» был создан «Читай-город — Буквоед», которая, как пишут «Ведомости», является крупнейшей федеральной книжной сетью в России.