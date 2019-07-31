В России услуги такси оказались дешевле пользования личным транспортом

Россиянам, которые проезжают в год меньше 5388 километров, в перспективе десяти лет будет дешевле ездить на такси, чем купить и пользоваться личным автомобилем. По этому соотношению Россия лидирует среди крупнейших стран, говорится в исследовании банка HSBC, результаты которого публикует «Коммерсант».

На втором месте следует Индия, где этот показатель составляет 2731 километр в год. В Великобритании аналогичный уровень оценивается в 1184 километр в год, в США — в 1102 километра, а в Германии — в 811 километров.

В исследовании учитывались следующие показатели: стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов жителей.

Как пояснил представитель банка, Россия стала лидером рейтинга из-за относительно низкого среднего уровня доходов населения и сравнительно низких цен на такси.