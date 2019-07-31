Патриарх Кирилл: храмоборцы хотят вернуть историю в 20-е и 30-е годы, когда уничтожали церкви

Патриарх Кирилл заявил, что в современной России есть «храмоборцы», желающие вернуться в эпоху гонений на религию в годы советской власти.

«[Они] хотят повернуть вспять историю, вернуть ее снова в 20-е — 30-е годы, когда храмы уничтожались, когда запрещались внешние проявления всякой религиозности», — сказал он после литургии в Саровской пустыни.

«Хотел бы сказать этим храмоборцам: ничего у вас не получится, потому что невозможно дважды вступить в один и тот же исторический процесс. Сегодня у нас другая страна, другой народ, поэтому, пожалуйста, не мешайте нам», — заявил он.

По мнению предстоятеля РПЦ, строительство новых храмов в России происходит из-за возрождения веры, и это «главный ответ нынешним храмоборцам».

В российских городах периодически происходят конфликты из-за строительства храмов. Обычно они связаны с тем, что застраивать предполагается парки и скверы. Самым резонансным случаем последнего времени стали столкновения из-за строительства в сквере в Екатеринбурге, после которых храму было решено подыскать другое место.