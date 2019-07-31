Один из арестованных из-за акции 27 июля объявил голодовку

Олег Климов, который был арестован после задержания на акции 27 июля в Москве, объявил голодовку. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева, которая посетила арестованных в московском спецприемнике.

По ее словам, Климов «не ест третий день в качестве протеста против административного наказания».

Из слов Меркачевой следует, что Климов был задержан 27 июля дважды — за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде и за участие в акции. «Но он уверяет, что был просто пьян и никакие лозунги не скандировал», — заявила правозащитница.

По какой именно статье составили протокол на Климова и какой срок ареста ему назначен, не уточняется.