«Нафтогаз» в суде потребовал от России 5,2 миллиарда долларов за крымские активы
Украинская компания «Нафтогаз» оценила свои потери от присоединения Крыма к России в 5,2 миллиарда долларов.
Иск о взыскании с России этой суммы, объявил «Нафтогаз», подан в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.
При оценке, следует из заявления «Нафтогаза», учитывались, в числе прочего, активы шести дочерних компаний, потерянные в Крыму.
Ожидается, что решение по иску «Нафтогаза» о взыскании убытков трибунал вынесет не ранее конца 2020 года.
После присоединения Крыма к РФ весной 2014 года активы украинских компаний, включая «Нафтогаз», перешли к российской стороне. «Нафтогаз» впервые объявил о намерении взыскать с России компенсацию за потерянные в Крыму активы в начале 2016 года.
В марте 2019 года «Нафтогаз» объявил о том, что трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге признал, что Россия несет ответственность за потерю украинской компанией активов в Крыму. Вопрос о возможной компенсации трибунал решил рассмотреть отдельно.
Российская сторона настаивает на том, что вопросы о крымских активах украинских компаний, включая «Нафтогаз», не входят в компетенцию трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.