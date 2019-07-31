«Нафтогаз» в суде потребовал от России 5,2 миллиарда долларов за крымские активы

Украинская компания «Нафтогаз» оценила свои потери от присоединения Крыма к России в 5,2 миллиарда долларов.

Иск о взыскании с России этой суммы, объявил «Нафтогаз», подан в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

При оценке, следует из заявления «Нафтогаза», учитывались, в числе прочего, активы шести дочерних компаний, потерянные в Крыму.

Ожидается, что решение по иску «Нафтогаза» о взыскании убытков трибунал вынесет не ранее конца 2020 года.

После присоединения Крыма к РФ весной 2014 года активы украинских компаний, включая «Нафтогаз», перешли к российской стороне. «Нафтогаз» впервые объявил о намерении взыскать с России компенсацию за потерянные в Крыму активы в начале 2016 года.

В марте 2019 года «Нафтогаз» объявил о том, что трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге признал, что Россия несет ответственность за потерю украинской компанией активов в Крыму. Вопрос о возможной компенсации трибунал решил рассмотреть отдельно.

Российская сторона настаивает на том, что вопросы о крымских активах украинских компаний, включая «Нафтогаз», не входят в компетенцию трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

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