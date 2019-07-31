«Москва 24» сообщила, что участники акции 27 июля не обращались к врачам с серьезными травмами. Разбитые головы и перелом в сюжете не упомянули

Телеканал «Москва 24» в новостном сюжете о протестах в Москве сообщил, что участники акции 27 июля не обращались к врачам с серьезными травмами.

«С какими-либо серьезными травмами, которые были получены в ходе несанкционированной акции, ее участники к врачам не обращались», — сказал неназванный журналист.

После этого замдиректора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк рассказал, что к врачам «в основном» обращались люди с обострениями хронических заболеваний и с мелкими травмами, ссадинами и ушибами.

После акции 27 июля были госпитализированы по крайней мере несколько человек, пострадавших от действий силовиков; ни один из этих случаев не упомянут в сюжете «Москвы 24». В частности, у дизайнера Константина Коновалова, задержанного во время пробежки около мэрии Москвы, диагностировали перелом ноги. Муниципальному депутату Александре Парушиной сотрудник силовых структур разбил голову дубинкой, у нее обнаружили сотрясение мозга. Задержанный Борис Канторович был госпитализирован с подозрением на ушиб легкого.