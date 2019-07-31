ГИБДД впервые опубликовала карту дорожных камер России. Страница с ней тут же перестала загружаться

Обновление: По состоянию на 11:30 мск, на сайте ГИБДД карта камер была недоступна. При попытке зайти на нее появляется надпись: «Уважаемые посетители сайта, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России».

На сайте Госавтоинспекции появилась интерактивная карта с камерами фото- и видеофиксации, установленными на дорогах России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Места размещения камер можно увидеть, выбрав на карте нужный регион. Пока раздел находится в стадии наполнения. В МВД пообещали, что на карту будут регулярно добавлять новые камеры.

Карта с камерами была создана по итогам заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое прошло 26 июня. На нем президент России Владимир Путин заявил, что дорожные камеры «не нужно специально скрывать и прятать».

По данным ГИБДД на начало 2019 года, в России установлено 10,8 тысячи стационарных и 3,9 тысячи передвижных камер для фиксации нарушений на дорогах.

Ранее адресный список дорожных камер выложил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.