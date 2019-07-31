AliExpress займется созданием коллекций одежды с российскими дизайнерами

Китайская торговая онлайн-площадка AliExpress будет создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами. Об этом рассказал «Ведомостям» официальный представитель AliExpress и Tmall в России Антон Пантелеев.

Выпуская коллекции дизайнерской одежды, пишут «Ведомости», китайские онлайн-площадки хотят приучить российских потребителей покупать у них не только дешевые вещи.

Предполагается, что первую коллекцию с AliExpress создаст дизайнер Игорь Чапурин, с которым ведутся переговоры. Коллекция базовой одежды и аксессуаров должна поступить в продажу в марте 2020 года. Также планируется открыть онлайн-магазин Чапурина на базе Tmall для российских и китайских покупателей.

AliExpress — самый популярный интернет-магазин с китайскими товарами в России. В нем регулярно (один раз в год и чаще) совершают покупки около 20 миллионов россиян.