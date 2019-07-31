Актер «Современника» получил восемь суток ареста за «дискредитацию ГИБДД». Он снялся в ролике в образе пьяного инспектора

В Москве суд выписал восемь суток административного ареста актеру театра «Современник» Дмитрию Смолеву за съемку клипа, в котором он появился в форме сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС.

«В сети интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, который дискредитировал своим поведением органы внутренних дел», — сообщили в полиции.

В ролике, который был размещен в социальной сети TikTok, Смолев изображает пьяного инспектора ГИБДД.

На актера был составлен протокол по статьям 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды) и 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).