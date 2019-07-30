Центр «Досье»: новость про встречу Навального и Пригожина была фейком, в его подготовке участвовал сам Пригожин

Информация о встрече бизнесмена Евгения Пригожина с политиком Алексеем Навальным в петербургском отеле Sokos в феврале 2019 год была фейковой. Об этом сообщает Центр «Досье» со ссылкой на переписку сотрудников структур Пригожина.

Речь идет о переписке африканиста Евгения Копотя с Надеждой Крамар — помощницей Петра Бычкова, предполагаемого руководителя офиса по координации политических проектов Пригожина в Африке. Центр «Досье» выложил скриншоты переписки.

Из них следует, что Пригожин не встречался с Навальным. «Мне рассказали, как это произошло, шеф сходил [к отелю Sokos] пофоткался и ушел», — написала Крамар. Подтверждение встречи от пресс-службы компании Пригожина «Конкорд» она прокомментировала так: «Троллит))). Встречи и правда не было».

В феврале 2019 года в анонимном телеграм-канале «Незыгарь» появились фотографии Евгения Пригожина и Алексея Навального, которых сфотографировали по отдельности у петербургского отеля Sokos. «Незыгарь» сообщил, что политик провел в отеле встречу с бизнесменом.

Навальный заявил, что приезжал в Петербург, но не встречался там с Пригожиным. Пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд», однако, заявила, что встреча была. На ней Навальный якобы пытался заключить политическую сделку с Пригожиным.