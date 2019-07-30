Суд разрешил уральскому кинотеатру не платить за саундтреки к голливудским фильмам

Суд по интеллектуальным правам (СИП) разрешил екатеринбургскому кинотеатру «Премьер-зал «Юго-Западный» не платить отчисления за музыку в американских фильмах. Решение об этом содержится в картотеке суда, на него обратили внимание «Коммерсант» и «Ведомости».

В 2018 году на владельца кинотеатра Евгения Елесина подало в суд Российское авторское общество (РАО). Оно потребовало около 360 тысяч рублей в качестве отчислений в пользу авторов саундтреков к фильмам, которые кинотеатр показывал в 2015 году. В списке фильмов, который РАО предоставило суду, были в основном американские картины.

Суд первой инстанции согласился с требованиями РАО. Но апелляционная инстанция встала на сторону кинотеатра. Судьи отметили, что по законам США права на фильмы, включая саундтреки к ним, принадлежат киностудиям, поэтому РАО не имеет права собирать отчисления в пользу авторов музыки. Общество обжаловало это решение в СИП, но там не стали его отменять.

Юрист Евгений Дедков, представлявший интересы кинотеатра, заявил «Коммерсанту», что решение СИП повысит шансы других участников рынка в судебных спорах с РАО. «Много лет рынок платил РАО за голливудские саундтреки, но сейчас доказано, что нет правовых оснований требовать эти отчисления», — сказал он.

В РАО «Коммерсанту» сообщили о намерении обжаловать решение СИП в Верховном суде РФ.

Российское авторское общество — некоммерческая организация по коллективном управлению авторскими правами. Она уполномочена собирать отчисления в том числе в пользу авторов музыки. РАО платят кинотеатры, телеканалы, радиостанции, рестораны и так далее.

Организация регулярно подает в суд на кинотеатры из-за отказа платить отчисления или задержку денег. Сейчас в судах находятся 30-40 таких исков.