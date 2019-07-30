«Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились». Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» акции перед выборами

Органы прокуратуры должны принять эффективные меры для пресечения несанкционированных акций и других нарушений закона в период подготовки к выборам. Об этом заявил на коллегии Генпрокуратуры глава надзорного ведомства Юрий Чайка.

«Скорректируйте вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры о текущей ситуации, и как уже было сказано, жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования», — заявил генпрокурор.

«Особенно важно, чтобы события, которые недавно , не повторились», — подчеркнул Чайка.

О необходимости «жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций» на коллегии Генпрокуратуры говорил и первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман. Он призвал «использовать для этого весь арсенал мер реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков».

8 сентября 2019 года в единый день голосования выборы разных уровней пройдут в 85 регионах РФ. Так, в Санкт-Петербурге будут избирать губернатора, а в Москве — депутатов Мосгордумы.