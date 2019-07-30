Начальника уголовного розыска Приморья арестовали по подозрению в коррупции. Он расследовал дело «приморских партизан»

Начальник уголовного розыска ГУ МВД Приморья Андрей Миляев арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Миляев был задержан утром 30 июля, сообщает «Интерфакс». В тот же день Фрунзенский суд Владивостока избрал ему меру пресечения. Заседание проходило в закрытом режиме. Защита просила о домашнем аресте.

Как объявил Следственный комитет, Миляев подозреваемся в том, что информировал своего знакомого бизнесмена, занимающегося лесозаготовками, о проверках, которые планируют проводить правоохранительные органы. За это, считает следствие, предприниматель с 2018 года выплатил полицейскому около 5 миллионов рублей — долю от дохода, полученного от переработки древесины.

При обыске, говорится в сообщении СК, у Миляева, помимо прочего, изъяты денежные средства в разных валютах на общую сумму около одного миллиона рублей.

Андрей Миляев получил известность благодаря , фигуранты которого, в числе прочего, обвинялись в нападении на сотрудников правоохранительных органов.