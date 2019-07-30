Baza: полиция Москвы после митинга 27 июля велела всем сотрудникам изменить данные в соцсетях

Руководство московского управления МВД велело всем сотрудникам изменить данные в своих аккаунтах в соцсетях, сообщает издание Baza без указания источника.

В частности, полицейские должны убрать фотографии, где видны их лица.

Как утверждается, приказ связан с угрозами, якобы отправляемыми семьям полицейских, которые работали на акции протеста 27 июля и имена которых со ссылками на аккаунты в соцсетях были опубликованы в интернете.

«Первой пожаловалась семья капитана Сякина. Благодаря опубликованным в сети данным, некие активисты смогли выйти на его родных, после чего матери Сякина принесли под дверь дома записку с угрозой — „сожжем твой дом“», — пишет Baza.

Сотрудники МВД и Росгвардии неоднократно применяли силу и спецсредства по отношению к участникам протестов 27 июля в Москве. Часть задержанных были госпитализированы. При этом СК возбудил три уголовных дела в связи применением насилия по отношению к полицейским.

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