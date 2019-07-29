В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки

Владельцам электронных кошельков запретят пополнять их без идентификации личности. Это предусматривают поправки, одобренные Советом Федерации 26 июля. На них обратил внимание РБК.

Теперь обладатели анонимных электронных кошельков смогут пополнять их только с помощью банковского счета. Как отмечает, РБК, раньше такие клиенты имели возможность пополнить кошелек наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов, не предоставляя при этом документы.

Один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РБК, что новые правила разработаны по просьбе Росфинмониторинга, так как анонимные электронные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма или оплаты наркотиков.

Представители бизнеса раскритиковали поправки, опасаясь снижения доходов, отмечает РБК.

По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, пользователями анонимных электронных кошельков в России являются около 10 миллионов человек. Остальные после создания кошелька проходят идентификацию, при которой надо указывать паспортные данные.

В марте 2019 года россиянам запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков.