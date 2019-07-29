Марию Алехину оштрафовали на 150 тысяч рублей после задержания на митинге в Москве

В Москве суд оштрафовал участницу Pussy Riot Марию Алехину на 150 тысяч рублей, признав ее виновной в повторном нарушении правил проведения акции.

Алехина была задержана 27 июля на акции за свободные выборы. Вместе с ней был задержан ее молодой человек, активист Дмитрий Энтео; их обоих продержали под стражей до суда. Энтео был оштрафован на 15 тысяч рублей.

Алехиной вменяли то, что она приняла участие в митинге около метро «Трубная» и выкрикивала лозунги. По словам самой Алехиной, во время акции они с Энтео сидели на лавочке.