Адвокаты: файлы на компьютерах фигурантов дела «Сети» изменили уже после ареста их владельцев

Файлы на компьютерах фигурантов , на которых строится позиция обвинения, могли быть отредактированы уже после изъятия компьютеров у обвиняемых. На это в суде обратили внимание адвокаты обвиняемых, пишет «Новая газета».

Изъятые носители осматривались следователями три раза. Сами осмотры производились с нарушениями, например, отсутствием понятых, а описание упаковки, в которую были помещены жесткие диски, несколько раз менялось. При исследовании одного из изъятых ноутбуков выяснилось, что многие файлы были изменены уже после задержания его владельца.

Как отмечает «Новая газета», главными доказательствами существования «Сети» как террористического сообщества являются два обнаруженных на компьютерах документа — так называемый «Свод» с изложением целей и структуры сообщества и протокол его «съезда», якобы состоявшегося в Петербурге в феврале 2017 года.