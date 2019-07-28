Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Журналист Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни. Об этом в твиттере сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

Причины смерти не называются.

Владимир Кара-Мурза окончил исторический факультет МГУ. С 1992 года он начал работать на телевидении в качестве редактора и корреспондента программы «Итоги» Евгения Киселева, сначала на Первом канале, а затем на только что созданном НТВ.

С 1995 по 2001 год вел собственную программу «Сегодня в полночь» на НТВ. В дальнейшем эта программа выходила на ТНТ, ТВ-6 и RTVi. Сотрудничал с радиостанциями «Эхо Москвы» и «Свобода».

В 1996 году за свою профессиональную деятельность Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов «Золотое перо России».