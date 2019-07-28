КНДР отпустила задержанное российское судно

Власти Северной Кореи отпустили российский рыболовецкий траулер «Сянхайлинь-8», задержанный 17 июля.

Как сообщает в твиттере российское посольство в КНДР, вечером 27 июля судно вышло из порта Вонсан «в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства».

«Продолжим выяснение обстоятельств задержания российского судна», — говорится в заявлении посольства.

Команду траулера, принадлежащего ООО «Северо-Восточная рыболовная компания» из Невельска Сахалинской области, обвиняли в незаконном пересечении границы. Российская сторона утверждала, что судно было захвачено в нейтральных водах.

На борту «Сянхайлинь-8» находились 17 моряков — 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.