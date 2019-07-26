«Русская служба Би-би-си»: «Коммерсант», «МК» и сайт Общественного телевидения России удаляли новости о тульской оппозиции

С начала 2019 года российские федеральные издания по меньшей мере три раза удаляли материалы про оппозицию в Тульской области. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

28 марта с сайта «Коммерсанта» спустя несколько часов после публикации исчез материал «Тульским депутатам не нужен протестующий вице-спикер». В нем говорилось о том, что депутаты-единороссы отправили в отставку коммуниста Алексея Лебедева (сайт «Коммерсанта» по ссылке выдает ошибку, но статью можно прочитать здесь).

Главред издания Владимир Желонкин заявил, что не знает об этой ситуации. Он добавил, что быстро выяснить причины исчезновения заметки будет трудно, так как ее писал отдел политики, который в мае покинул редакцию.

18 июня с сайта Общественного телевидения России (ОТР) пропала новость «В Новомосковске полиция изъяла весь тираж газеты „Тульская правда“», а также сюжет о ситуации в Туле. Представитель ОТР заявил, что история об вышла в прямом эфире программы «ОТРажение»; она какое-то время также размещалась отдельной новостью на сайте, а потом была удалена «в рамках его естественного обновления».

21 июня большой репортаж о ситуации вокруг конфискации тиража «Тульской правды» пропал с сайта «Московского комсомольца». Его написал один из специальных корреспондентов издания. Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев сказал, что не знает о судьбе репортажа. «У нас сотни материалов идут из регионов, какие-то прибавляются, какие-то удаляются, сливаются в облако и еще какие-то интернетные штучки», — сказал он.

Тульской областью с 2016 года руководит Алексей Дюмин, который ранее был охранником президента России Владимира Путина.