Россия получила приглашение на Олимпиаду-2020

Олимпийский комитет России получил официальное приглашение от МОК на Олимпийские игры 2020 года.

Из-за допингового скандала Россия официально не была представлена на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Российские спортсмены выступали на турнире под флагом олимпийского движения, команда называлась «Олимпийские атлеты из России».

Сборная по легкой атлетике пропустила Олимпийские игры-2016 из-за дисквалификации Всероссийской ассоциации легкой атлетики. Она также была вызвана допингом.