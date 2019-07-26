Россия получила приглашение на Олимпиаду-2020
Олимпийский комитет России получил официальное приглашение от МОК на Олимпийские игры 2020 года.
Это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и ещё может увеличиться.
Из-за допингового скандала Россия официально не была представлена на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Российские спортсмены выступали на турнире под флагом олимпийского движения, команда называлась «Олимпийские атлеты из России».
Сборная по легкой атлетике пропустила Олимпийские игры-2016 из-за дисквалификации Всероссийской ассоциации легкой атлетики. Она также была вызвана допингом.