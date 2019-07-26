Обязательный переход на автомобильные номера нового образца отложили. Из-за запасов старых госзнаков на складах ГИБДД
Автомобильные и мотоциклетные номера нового образца будут выдавать вместе с госзнаками старого образца. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на приказ Росстандарта.
С 4 августа продолжит действовать старый ГОСТ 1993 года. Ожидалось, что с этого времени ему на смену придет новый стандарт, но Росстандарт разрешил применять оба ГОСТа одновременно в течение одного года. Номера старого образца продолжат выдавать в ГИБДД, нового — частные компании.
С просьбой отложить обязательное применение нового стандарта в Росстандарт обратились ГИБДД и Минсельхоз, на складах которых, по словам источников «Коммерсанта», скопилось много неиспользованных старых госзнаков.
Газета отмечает, что принятое решение «неприятно удивило» компании, изготавливающие номера, которые закупили оборудование, ожидая госзаказы МВД.