Обязательный переход на автомобильные номера нового образца отложили. Из-за запасов старых госзнаков на складах ГИБДД

Автомобильные и мотоциклетные номера будут выдавать вместе с госзнаками старого образца. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на приказ Росстандарта.

С 4 августа продолжит действовать старый ГОСТ 1993 года. Ожидалось, что с этого времени ему на смену придет новый стандарт, но Росстандарт разрешил применять оба ГОСТа одновременно в течение одного года. Номера старого образца продолжат выдавать в ГИБДД, нового — частные компании.

С просьбой отложить обязательное применение нового стандарта в Росстандарт обратились ГИБДД и , на складах которых, по словам источников «Коммерсанта», скопилось много неиспользованных старых госзнаков.

Газета отмечает, что принятое решение «неприятно удивило» компании, изготавливающие номера, которые закупили оборудование, ожидая госзаказы МВД.